21 июля в Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко" – записей жительницы Мариуполя, которая документировала жизнь города во время российской облоги весной 2022 года. После ее гибели дневник удалось сохранить и издать отдельной книгой.

Что вошло в дневник?

В книгу вошли 34 записи Екатерины Савенко, которые она вела с первого дня полномасштабного вторжения России.

Екатерина Савенко описывала, как ее семья, соседи и другие жители Мариуполя пытались выжить под непрерывными обстрелами. В своих записях она рассказывала о поисках воды, еды, безопасного убежища, а также фиксировала изменения, происходившие с городом, собственные переживания и взаимопомощь людей.

В апреле 2022 года Екатерина погибла. Позже ее родным удалось найти дневник и вывезти его из оккупированного Мариуполя.

"Дневник Екатерины Савенко" / Фото предоставлено пресс-службой

Детали презентации

Презентация книги состоялась 21 июля в Музее истории города Киева в ходе публичной дискуссии "Голос, который удалось сохранить. Как личные истории становятся памятью о войне".

Участники обсудили значение личных свидетельств для документирования войны, сохранения памяти о гражданских лицах и фиксации военных преступлений России.

Главный врач Мариупольской городской больницы № 4 имени Ильича Андрей Серветник, который работал в городе во время блокады, подчеркнул, что записи Екатерины очень точно передают повседневную жизнь жителей Мариуполя.

Читая записи Екатерины, видишь, как меняется надежда людей: сначала они верили, что все закончится через несколько дней, а с каждой страницей становится все тяжелее. Это честное и очень человечное свидетельство о том, что пережили мариупольцы,

– отметил он.

Глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук подчеркнула , что такие личные истории помогают документировать военные преступления и восстанавливать справедливость. По ее словам, подобные свидетельства напоминают миру, что за каждой цифрой статистики стоят человеческие жизни.

Презентация книги / Фото предоставлено пресс-службой

Дневник, который выполнит последнюю просьбу автора

Книга создана по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса мирных" и Группы "Метинвест".

Перед гибелью Екатерина попросила сестру найти ее записи и рассказать миру о том, что происходило в Мариуполе.

Как отметила председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова и Музея "Голоса мирных" Наталья Емченко, над изданием работали совместно с семьей Екатерины, а перед публикацией консультировались с историками, психологами и специалистами по мемориализации.

Она также рассказала, что команда уже работает над идеей символического мемориального проекта "Катин Цвит". Из-за оккупации Мариуполя создать место памяти в самом городе пока невозможно, поэтому рассматривается возможность установки небольших символических инсталляций в разных городах мира.

Они должны напоминать не только о трагедии Мариуполя, но и о жизни Екатерины, которая даже во время осады продолжала писать в дневнике о цветах.

Обратите внимание: выставка Музея "Голоса мирных", посвященная дневнику Екатерины Савенко, продлится в Музее истории города Киева до конца августа. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00.