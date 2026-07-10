"Дневник Екатерины Савенко" – это документальное издание, основанное на личных записях жительницы Мариуполя, которые она вела во время российской осады города весной 2022 года. Как сохранились записи Екатерины, почему ее последней просьбой было спасти дневник и как приобрести книгу, пишет 24 Канал.

Трагическая судьба дневника

42-летняя Екатерина Савенко работала на металлургическом предприятии, была женой и мамой. Она начала вести дневник 24 февраля 2022 года – в день начала полномасштабного вторжения.

За время блокады женщина сделала 34 записи, в которых описывала повседневную жизнь в окруженном Мариуполе: постоянные обстрелы, разрушения, поиски воды и еды, жизнь в подвалах, страх и усталость, но в то же время – взаимопомощь, заботу о близких и стремление оставаться людьми даже в самые мрачные дни.

29 марта во время обстрела погиб муж Екатерины Виталий. Сама женщина получила тяжелые ранения и попала в больницу. Уцелевшей рукой она набрала на телефоне сообщение дочери с одной просьбой – спасти ее дневник.

После пожара в больнице Екатерине удалось выбраться, однако 4 апреля 2022 года она скончалась на руках у матери в подвале дома. Семья исполнила ее последнюю волю. Записи удалось сохранить, а впоследствии их передали в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Екатерина и Виталий Савенко / Семейный архив

Как эта трогательная история увидела свет?

В 2024 году дневник впервые опубликовали онлайн, а 6 июля 2026 года он вышел отдельной книгой на украинском языке при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса мирных" и Группы "Метинвест".

Мама до последнего хотела, чтобы мир узнал, что на самом деле происходило в Мариуполе. Она вела эти записи среди обстрелов, страха и неизвестности, но даже тогда думала не только о себе – она хотела сохранить правду о людях, переживавших осаду. Для нашей семьи эта книга – возможность исполнить ее просьбу и сделать так, чтобы ее голос продолжал звучать,

– рассказала дочь Екатерины Надежда Савенко.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, дневник является уникальным документом, ведь он был написан непосредственно во время блокады, когда автор еще не знала, чем закончатся события. Она также сообщила, что уже ведется работа над изданием книги за рубежом, чтобы она стала одним из мировых свидетельств войны России против Украины.

Обратите внимание, "Дневник Екатерины Савенко" уже доступен для читателей. Издание можно заказать на сайте издательства ИРИО, а также найти в крупнейших книжных сетях Украины – "Книгарне Е", Readeat, ЦУМ, Yakaboo, MEGOGO Books и других партнерских книжных магазинах.

Обложка издания и черновики / @savenko.diary

Над изданием работали историки, правозащитники и редакторы, чтобы максимально сохранить документальную точность и живой голос автора.

Предисловия к книге написали лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и историк Антон Дробович, историческим редактором выступил аспирант Гарвардского университета Евгений Монастырский, а иллюстрации создал художник Антон Логов.

"Дневник Екатерины Савенко" – это не художественный роман и не реконструкция событий. Это свидетельство человека, который жил в Мариуполе во время осады и до последнего стремился, чтобы его историю услышал мир.