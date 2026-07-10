"Щоденник Катерини Савенко" – це документальне видання на основі особистих записів мешканки Маріуполя, які вона вела під час російської облоги міста навесні 2022 року. Як збереглися записи Катерини, чому її останнім проханням було врятувати щоденник і як придбати книжку, пише 24 Канал.

Трагічна доля щоденника

42-річна Катерина Савенко була працівницею металургійного підприємства, дружиною та мамою. Вона почала вести щоденник 24 лютого 2022 року – у день початку повномасштабного вторгнення.

За час облоги жінка зробила 34 записи, у яких описувала повсякденне життя в оточеному Маріуполі: постійні обстріли, руйнування, пошуки води та їжі, життя у підвалах, страх і втому, але водночас – взаємодопомогу, турботу про близьких і прагнення залишатися людьми навіть у найтемніші дні.

29 березня під час обстрілу загинув чоловік Катерини Віталій. Сама жінка зазнала важких поранень і потрапила до лікарні. Вцілілою рукою вона набрала в телефоні повідомлення доньці з одним проханням – врятувати її щоденник.

Після пожежі в лікарні Катерині вдалося вибратися, однак 4 квітня 2022 року вона померла на руках у матері в підвалі будинку. Родина виконала її останню волю. Записи вдалося зберегти, а згодом їх передали до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Катерина та Віталій Савенки / Сімейний архів

Як щемка історія побачила світ?

У 2024 році щоденник вперше опублікували онлайн, а 6 липня 2026 року він вийшов окремою книжкою українською мовою за підтримки Фонду Ріната Ахметова, Музею "Голоси Мирних" та Групи Метінвест.

Мама до останнього хотіла, щоб світ дізнався, що насправді відбувалося в Маріуполі. Вона вела ці записи серед обстрілів, страху й невідомості, але навіть тоді думала не лише про себе – вона хотіла зберегти правду про людей, які переживали облогу. Для нашої родини ця книга – можливість виконати її прохання і зробити так, щоб її голос продовжував звучати,

– розповіла донька Катерини Надія Савенко.

За словами голови наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталії Ємченко, щоденник є унікальним документом, адже був написаний безпосередньо під час облоги, коли авторка ще не знала, чим закінчаться події. Вона також повідомила, що вже триває робота над виданням книги за кордоном, аби вона стала одним зі світових свідчень про війну Росії проти України.

Зверніть увагу, "Щоденник Катерини Савенко" вже доступний для читачів. Видання можна замовити на сайті видавництва ІРІО, а також знайти у найбільших книжкових мережах України – "Книгарні Є", Readeat, ЦУМ, Yakaboo, MEGOGO Books та інших партнерських книгарнях.

Обкладинка видання і чернетки/ @savenko.diary

Над виданням працювали історики, правозахисники та редактори, щоб максимально зберегти документальну точність і живий голос авторки.

Передмови до книги написали лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та історик Антон Дробович, історичним редактором став аспірант Гарвардського університету Євген Монастирський, а ілюстрації створив художник Антон Логов.

"Щоденник Катерини Савенко" – це не художній роман і не реконструкція подій. Це свідчення людини, яка жила в Маріуполі під час облоги та до останнього прагнула, щоб її історію почув світ.