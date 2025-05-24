ШІ почав витісняти жінок на ринку праці: які професії ризикують зникнути першими

Штучний інтелект уже почав витісняти жінок із ринку праці, особливо в тих сферах, які найпростіше автоматизувати. Згідно з новою доповіддю ООН, у країнах із високим рівнем доходу ШІ може замінити до 10% робочих місць, зайнятих жінками.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Який відсоток жінок може витіснити ШІ на ринку праці

Аналітики відзначають, що штучний інтелект значно частіше автоматизує ті види діяльності, які традиційно вважаються "жіночими". Згідно з даними, у країнах з високим рівнем доходів ризик автоматизації складає близько 10% робочих місць, де зайняті жінки, тоді як серед чоловіків ця частка становить лише 3,5%.

ШІ може витіснити значну кількість жінок на ринку праці / Фото Unsplash

Найбільший гендерний розрив спостерігається у країнах Європи та Центральної Азії, де 39% жіночих професій можуть бути замінені ШІ, порівняно з 26% чоловічих. Це свідчить про те, що впровадження новітніх технологій може лише посилити існуючу нерівність на ринку праці.

Які професії може замінити ШІ в першу чергу

Найвразливішими є офісні працівники – це, зокрема, бухгалтери, оператори з обробки даних, а також фахівці, що працюють із цифровим контентом та програмуванням. Усе через те, що ці види діяльності найпростіше передати алгоритмам та нейромережам.

Найлегше ШІ замінити офісних працівників / Фото Unsplash

Сьогодні штучний інтелект виконує завдання, які донедавна вважалися винятково людськими: створення текстів, модерація контенту, обробка статистики, аналітика та навіть деякі форми управлінської діяльності. Однак експерти підкреслюють: мова йде не про повне зникнення професій, а радше про їх глибоку трансформацію.

Також аналітики зазначають, що ШІ не здатен повноцінно замінити людські навички на кшталт критичного мислення, прийняття рішень, емпатії та живої міжособистісної взаємодії. Саме ці вміння можуть стати ключовими для працівників у майбутньому.

До слова, є одна професія, яку точно не зможе замінити ШІ найближчим часом. Її особливість у тому, що для неї не потрібна освіта, її легко опанувати та вона прибуткова.