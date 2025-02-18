Виглядають моторошно: ШІ "оживив" пам'ятники в Чернівцях

У Чернівцях за допомогою штучного інтелекту "оживили" відомі пам’ятники міста. Результат виглядає по-справжньому моторошно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача у TikTok.

Дивіться також ШІ показав, ким би були і як виглядали б "Друзі" у сучасній Україні

Як ШІ оживив пам'ятники Чернівців

У Чернівцях штучний інтелект "оживив" найвідоміші пам’ятники міста, результат вийшов водночас вражаючим та моторошним. Завдяки цифровим технологіям постаті набули реалістичних рис.

У Чернівцях "ожили" пам'ятники завдяки ШІ: дивіться відео

Монумент австрійському імператору Францу-Йосифу I, який керував Австро-Угорщиною наприкінці XIX – початку XX століття, з’явився у Чернівцях у 2009 році. Завдяки ШІ він набув загадковості – у зміненій версії правитель плавно провів своєю шпагою по землі, ніби залишаючи напис.

Скульптурна композиція "Колиска миру", встановлена в 1992 році на знак побратимства між Чернівцями та Солт-Лейк-Сіті (США), вийшла особливо моторошною у своїй "живій" формі. Діти, які є центральними фігурами пам'ятника, починають гратися між собою, а на фоні лунає дзвінкий, але водночас зловісний дитячий сміх.

Пам'ятник видатної української письменниці Ольги Кобилянської стоїть у центрі міста. Однак після "оживлення" вона несподівано залишила свій постамент і рушила в напрямку Чернівецького музично-драматичного театру, що має її ім’я.

Румунський класик Міхай Емінеску, пам'ятник якому розташований у скверику на вулиці Ватутіна, у цифровій версії вирішив зігрітися. Якщо раніше він невимушено стояв, то в "живій" версії він сів, в одну руку взяв каву, а в іншу – книгу.

Цікаво вийшло із пам'ятником Тарасу Шевченку, що встановлений в 1999 році у нижній частині Центральної площі. Ймовірно, за 26 років він втомився стояти, тому перше, що зробила його "жива" версія – сіла.

Ну а скульптура двірника просто почала виконувати свою роботу і взялася замітати вулицю.

Оживлення пам’ятників за допомогою ШІ викликало неоднозначні реакції. Одні захоплюються реалістичністю, інші ж зізнаються, що такий ефект викликає у них справжні мурашки по шкірі.

Як реагували люди у коментарях: