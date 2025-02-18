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Как ИИ оживил памятники Черновцов

В Черновцах искусственный интеллект "оживил" самые известные памятники города, результат получился одновременно впечатляющим и жутким. Благодаря цифровым технологиям фигуры приобрели реалистичные черты.

В Черновцах "ожили" памятники благодаря ИИ: смотрите видео

Монумент австрийскому императору Францу-Иосифу I, который руководил Австро-Венгрией в конце XIX – начале XX века, появился в Черновцах в 2009 году. Благодаря ИИ он приобрел загадочности – в измененной версии правитель плавно провел своей шпагой по земле, будто оставляя надпись.

Скульптурная композиция "Колыбель мира", установленная в 1992 году в знак побратимства между Черновцами и Солт-Лейк-Сити (США), получилась особенно жуткой в своей "ожившей" форме. Дети, которые являются центральными фигурами памятника, начинают играть между собой, а на фоне раздается звонкий, но одновременно зловещий детский смех.

Памятник выдающейся украинской писательнице Ольги Кобылянской стоит в центре города. Однако после "оживления" она неожиданно оставила свой постамент и двинулась в направлении Черновицкого музыкально-драматического театра, носящего ее имя.

Румынский классик Михай Эминеску, памятник которому расположен в скверике на улице Ватутина, в цифровой версии решил согреться. Если раньше он непринужденно стоял, то в "ожившей" версии он сел, в одну руку взял кофе, а в другую – книгу.

Интересно получилось с памятником Тарасу Шевченко, установленным в 1999 году в нижней части Центральной площади. Вероятно, за 26 лет он устал стоять, поэтому первое, что сделала его "ожившая" версия – села.

Ну а скульптура дворника просто начала выполнять свою работу и взялась подметать улицу.

Оживление памятников с помощью ИИ вызвало неоднозначные реакции. Одни восхищаются реалистичностью, другие же признаются, что такой эффект вызывает у них настоящие мурашки по коже.

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