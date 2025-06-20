Змоделювати те, що руйнує світ: розробили ШІ, який може запобігати війнам, але не все так просто

Ситуація у світі з кожним роком стає все гострішою, розгораються нові війни, які ризикують перейти у масштабніше протистояння. Вчені намагаються цьому запобігти і залучають до цього штучний інтелект.

Арвід Белл створив нову "миротворчу технологію", штучний інтелект "Північна зірка", який моделює війни, щоб нам, можливо, не довелося їх вести у майбутньому. Про це пише 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering.

Дивіться також Відому письменницю зацькували через її слова про "Голодні ігри": вона видалила соцмережі

"Я не хочу руйнувати світ"

Такий винахід колишній професор Гарварду пояснює тим, що зростає напруга на Близькому сході, а у інформаційному просторі все частіше говорять про реальні ознаки неминучості Третьої світової війни.



Штучний інтелект може прогнозувати поведінку лідерів / Фото Pexels

Для того, щоб запобігти цьому, Арвід Белл разом із Ференцом Дальнокі-Верессом, фізиком, лауреатом Нобелівської премії, розробили та представили "Північну зірку".

Я хочу змоделювати те, що руйнує світ. Я не хочу руйнувати світ,

– пояснив Белл свою мотивацію.

Як влаштована "Північна зірка"

Штучний інтелект створює цифрові моделі світових лідерів та симулює їхню поведінку у різних умовах, що дозволяє певною мірою передбачити майбутнє. Цей штучний інтелект робить можливим перевірку різноманітних сценаріїв від економічних санкцій до реальних бойових дій.

Цікаво! У 2022 році "Північна зірка" прогнозувала подальшу ескалацію з боку Росії після запровадження безпольотної зони над Україною.

Белл сподівається, що його розробку зможуть використовувати світові лідери, щоб оцінити вплив своїх рішень на глобальну ситуацію у світі.

До слова, міжнародна команда науковців використала штучний інтелект для дослідження авторства Старого Завіту, застосовуючи лінгвістичний аналіз і машинне навчання.