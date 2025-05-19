Йому відмовили 800 роботодавців: як ШІ залишив досвідченого програміста без роботи й дому

Американському програмісту Шону Кею, який має понад 20 років досвіду, відмовили у працевлаштуванні 800 разів після того, як компанія передала його обов'язки ШІ. Тепер він змушений жити в трейлері та працювати кур'єром.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.

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Як ШІ забрав роботу у досвідченого програміста

Інженер-програміст із 20-річним досвідом Шон Кей, колись заробляв 150 000 доларів на рік, а тепер живе в трейлері. Це сталося після того, як, за його словами, його обов’язки були передані штучному інтелекту.

Нині він змушений братися за тимчасові підробітки, щоб утримувати себе. Зокрема, працює кур’єром і поступово розпродує свої речі на eBay.

Досвідчений програміст втратив роботу через ШІ / Фото Unsplash

Попри високий рівень кваліфікації, Кей надіслав понад 800 заявок на роботу, але отримав лише 10 запрошень на співбесіду. Іронізуючи, програміст зазначає, що лише кілька з них були не з ШІ.

Я почуваюся надзвичайно невидимим. У мене таке відчуття, ніби мене відфільтровують ще до того, як людина потрапляє в ланцюг,

– ділиться Кей.

У свої 42 роки він уже мав справу з економічними кризами – зокрема фінансовою кризою 2008 року та пандемією COVID-19. Однак нинішня ситуація, за його словами, набагато складніша.

Як ШІ вплинув на ринок праці

Під час пандемії технологічні компанії показували рекордні прибутки. Через зростання попиту на товари та послуги вони активно наймали працівників. Але після завершення пандемії виявилося, що працівників надто багато. Це призвело до масштабних звільнень, які збіглися з напливом випускників STEM-спеціальностей. Усе це загострило конкуренцію.

Штучний інтелект ще більше ускладнив ситуацію для тих, хто шукає роботу. Корпорації повірили обіцянкам, що нова технологія революціонізує роботу – попри численні докази того, що вона ще досить "сира". Тим часом претендентам доводиться виділятися серед моря спаму, створеного ШІ, щоб їхнє резюме хоча б прочитала людина.

Через ШІ програмістам дедалі важче знайти роботу / Фото Unsplash

За даними видання, дослідження ШІ та ринку праці свідчать, що нова технологія не просто захоплює ринок – вона дозволяє корпораціям передавати високооплачувані робочі місця на Заході низькооплачуваним працівникам на Глобальному Півдні. У деяких країнах місцеві працівники просто не здатні витримати таку конкуренцію.