Такого Києва ще не бачили: у мережі завірусились "оживлені" назви районів столиці

Київські мікрорайони отримали нове візуальне втілення завдяки технологіям штучного інтелекту, і декі з них буквально вразили своєю дотепністю.

У соцмережі Threads набирає популярності пост користувачки @stitch.bll, яка вирішила поекспериментувати з нейромережами та згенерувати образи столичних масивів, опираючись виключно на буквальне значення їхніх історичних назв. Результати виявилися настільки атмосферними та незвичними, що миттєво викликали активне обговорення серед киян.

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Справжній виноград на Виноградарі та інші "ожилі" райони

Головною фішкою підбірки став мікрорайон Виноградар. Замість звичних панельних багатоповерхівок та сучасних житлових комплексів штучний інтелект зобразив затишні, залиті сонцем зелені схили, повністю засаджені виноградними плантаціями, де посеред лози видніються автентичні будиночки.

Яскрава картинка іронічно підкреслює підпис авторки: "як я уявляла собі Виноградар".

До слова, історично назва масиву дійсно походить від справжніх виноградників, які вирощували тут на початку XX століття.

Нейромережа також пофантазувала над іншими відомими куточками Києва. Борщагівка постала у вигляді величезної тарілки з українським борщем прямо посеред міських вулиць.

Як ШІ зобразив Борщагівку / @dexa.lens

Теремки перетворилися на казкове містечко, де замість звичайних багатоповерхівок стоять витончені дерев'яні старовинні тереми з різьбленими вікнами.

Як ШІ побачив Теремки / @olgaprotopopov

Дорогожичі штучний інтелект сприйняв максимально буквально. Район перетворився на ультралюксову VIP-зону, де все навколо виглядає невиправдано дорого, елітно та сяє золотом.

Дорогожичі за версією ШІ / @romtori

Оболонь нейромережа безальтернативно асоціювала з головним брендом району. На зображенні масив буквально перетворився на суцільний брендинг відомої пивної марки.

Як ШІ зобразив Оболонь / @andrii_protsenko_

Голосіївський став найкумеднішим районом підбірки – через буквальну гру слів "голі сіють". ШІ згенерував кумедних людей без одягу, які займаються посівними роботами посеред міста.

Кумедне зображення Голосіївського району / @roko_ua

Святошино перетворилося на справжню обитель благодаті – ШІ заселив район виключно праведниками та святими з німбами над головою.

"Святе" Святошино / @roko_ua

Академмістечко виправдало свою назву на всі сто – на вулицях цього району тепер можна зустріти лише натовпи поважних академіків та професорів в офіційних костюмах.

"Оживлення" району Святошино / @mr.pizzaiolo

Пост швидко став вірусним та зібрав сотні лайків і коментарів. Жителі столиці активно жартують у коментарях, порівнюючи згенеровані ШІ картинки з реальними заторами на дорогах, обіцяним роками будівництвом метро на Виноградар та повсякденним "вайбом" спальних районів.