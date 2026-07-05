В українському Threads набрав популярності допис із запитанням: "Що ви, вже будучи дорослою людиною, не можете пробачити батькам з дитинства?". Публікація зібрала чотири сотні коментарів, у яких люди розповідають про втрачені можливості, фізичні покарання, емоційну холодність і моменти, які залишилися болючими навіть у дорослому віці.

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Що з дитинства люди не можуть пробачити батькам?

Одну з найбільш емоційних історій розповіла жінка, яка згадала, що в дитинстві пройшла відбір до музичної школи завдяки гарному музикальному слуху. Учителька попросила батьків дозволити дівчинці навчатися гри на цимбалах, однак ті вирішили, що цей інструмент "немодний", і категорично відмовили.

Не менш болючою темою для багатьох стала емоційна холодність у сім'ї. Один із найпопулярніших коментарів дуже влучно описав переживання авторки: вона досі не може забути відсутність любові, постійне знецінення її досягнень і приниження "щоб не зазналася".

Деякі українці згадували і про фізичне насилля. Одна з жінок написала, що мама била її через дитячий енурез, хоча це медична проблема, яка не залежить від бажання самої дитини.

Ще одна користувачка написала, що найбільше їй запам'яталося не покарання, а те, що мама майже завжди ставала на бік батька, навіть у ситуаціях, коли він, за її словами, був неправий. Вона згадує, що відчувала себе без підтримки найближчої людини.

Втім, серед драматичних історій знайшлося місце і для самоіронії. Одна з користувачок пожартувала, що досі "не може пробачити" батькам лише те, що вони в 90-х купували мішки картоплі, гречки та платили за комунальні послуги, але не придбали їй омріяні Barbie та Snickers, натякаючи, що ті багато працювали, аби діти все мали у дуже непростий час.

Окремою темою стали спогади про релігійне виховання. Один із користувачів написав, що бабуся змушувала його щовечора вчити молитву "Отче наш", а щовихідних годинами стояти на богослужіннях.

Зізнається, що навіть у дорослому віці пам'ятає молитву напам'ять і досі негативно ставиться до такого досвіду.

Люди поділилися, що не можуть пробачити батькам / Скриншоти з Threads

Такі історії і стали причиною популярності тренду. Для одних це можливість виговоритися, для інших – зрозуміти, що вони були не єдиними, хто пережив подібний досвід.

У коментарях під дописом дедалі частіше повторюється одна думка: дорослішаючи, люди можуть зрозуміти мотиви своїх батьків, але це не завжди означає, що дитячий біль зникає.