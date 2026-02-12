Хто створив шолом Гараскевича, про який говорить увесь світ
- Українська художниця Ірина Проць створила "шолом пам’яті" для скелетоніста Владислава Гераскевича з портретами загиблих українських спортсменів.
- Шолом містить понад 20 портретів і був виготовлений, щоб привернути увагу до війни в Україні та вшанувати пам’ять загиблих під час російської агресії.
"Шолом пам’яті", який український скелетоніст Владислав Гераскевич, попри заборону МОК, використовує на Міланській Олімпіаді, вже став справжньою сенсацією у світі спорту.
Проте за цим унікальним витвором стоїть не лише спортсмен – його створила українська художниця Ірина Проць, пише Reuters.
Що відомо про художницю?
Ірина вручну розмалювала шолом портретами українських спортсменів, які загинули через війну, перетворивши його на символ пам’яті та національної стійкості. Зараз мисткиня живе у Києві та залишилася в столиці від початку повномасштабного вторгнення. Шолом було виготовлено за особистим замовленням Гераскевича, якого вона знає ще з дитинства.
Художниця Ірина Проць розповіла, що під час коротких періодів світла у квартирі дивиться трансляції Олімпіади, але сприймає їх відсторонено.
Вся ця Олімпіада здається мені трохи сюрреалістичною, адже Ігри завжди були про мир та єднання світу,
– додала художниця.
Цей шолом не перша спільна робота Ірини та Владислава. Раніше вона створила ще один шолом із написом No War in Ukraine, який спортсмен демонстрував на Олімпіаді в Пекіні за кілька тижнів до повномасштабної війни. Проць зазначає, що новий шолом став для неї справжнім викликом. Мета роботи – змусити світ подивитися війні у вічі.
"Багато хто просто не хоче бачити правду про те, що відбувається в Україні. Не розуміють, чому ми не здаємося", – зазначила Ірина Проць.
Скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що шолом створений для того, щоб нагадати світу про загиблих українців під час російської агресії.
Що зображено на шоломі?
Гераскевич розмістив на своєму екіпіруванні фото українських спортсменів, яких росіяни вбили за час повномасштабного вторгнення.
За словами скелетоніста, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів – дорослі та діти.
Євген Малишев, біатлоніст;
Дмитро Шарпар, фігурист;
Павло Іщенко, стронгмен;
Максим Галінічев, боксер;
Андрій Куценко, велогонщик;
Олексій Логінов, хокеїст;
Карина Бахур, кікбоксинг;
Микита Козубенко, стрибки у воду;
Роман Поліщук, легка атлетика;
Андрій Яременко, греко-римська боротьба;
Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;
Федір Єпіфанов, фехтування;
Катерина Троян, легка атлетика;
Володимир Андрощук, легка атлетика;
Олексій Хабаров, кульова стрільба;
Дар'я Курдель, танці;
Іван Кононенко, актор та спортсмен.
Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;
Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;
Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;
Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;
Назар Зуй (дитина), бокс.
Чому Гараскевича дискваліфікували?
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді саме через використання "шолому пам’яті". Гераскевич планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду після зустрічі з президенткою МОК, де не вдалося досягти консенсусу.
Батько Владислава, Михайло Гераскевич, висловив обурення рішенням МОК та планує подати позов у CAS.
Гераскевич вирішив виставити свій "шолом пам'яті" на аукціон, щоб зібрати кошти для допомоги Україні.
