Хто створив шолом Гараскевича, про який говорить увесь світ

"Шолом пам’яті", який український скелетоніст Владислав Гераскевич, попри заборону МОК, використовує на Міланській Олімпіаді, вже став справжньою сенсацією у світі спорту.

Проте за цим унікальним витвором стоїть не лише спортсмен – його створила українська художниця Ірина Проць, пише Reuters.

Що відомо про художницю?

Ірина вручну розмалювала шолом портретами українських спортсменів, які загинули через війну, перетворивши його на символ пам’яті та національної стійкості. Зараз мисткиня живе у Києві та залишилася в столиці від початку повномасштабного вторгнення. Шолом було виготовлено за особистим замовленням Гераскевича, якого вона знає ще з дитинства.

Художниця Ірина Проць розповіла, що під час коротких періодів світла у квартирі дивиться трансляції Олімпіади, але сприймає їх відсторонено.

Вся ця Олімпіада здається мені трохи сюрреалістичною, адже Ігри завжди були про мир та єднання світу,

– додала художниця.

Цей шолом не перша спільна робота Ірини та Владислава. Раніше вона створила ще один шолом із написом No War in Ukraine, який спортсмен демонстрував на Олімпіаді в Пекіні за кілька тижнів до повномасштабної війни. Проць зазначає, що новий шолом став для неї справжнім викликом. Мета роботи – змусити світ подивитися війні у вічі.

"Багато хто просто не хоче бачити правду про те, що відбувається в Україні. Не розуміють, чому ми не здаємося", – зазначила Ірина Проць.

Скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що шолом створений для того, щоб нагадати світу про загиблих українців під час російської агресії.

Що зображено на шоломі?

Гераскевич розмістив на своєму екіпіруванні фото українських спортсменів, яких росіяни вбили за час повномасштабного вторгнення.

За словами скелетоніста, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів – дорослі та діти.