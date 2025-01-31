Забудьте про комунальні платежі: у Шотландії будують будинки, які самі генерують електрику
- У Шотландії будують автономні будинки, що самі генерують електрику.
- Новий стандарт опалення, що впроваджений у квітні 2024 року, вимагає оснащення нових будинків сучасними опалювальними системами.
Інженери створили унікальні будинки з повністю автономною системою електропостачання, що включає теплову помпу, акумулятор і сонячні панелі. Протягом перших 10 років власники таких осель зможуть повністю обходитися без витрат на електроенергію.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record. Автономні будинки з власною системою генерації електроенергії набирають популярності в Шотландії після успішного впровадження цієї концепції в Англії, Німеччині та Новій Зеландії.
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Що відомо про енергонезалежні будинки у Шотландії
Впровадження інновацій стало можливим завдяки введенню місцевим урядом нового стандарту опалення для нових будинків, який набрав чинності в квітні 2024 року. Згідно з ним, усі нові будинки повинні оснащуватися сучасними опалювальними системами.
Майкл Джарвіс, директор компанії Mast Architects, зазначив, що ці проєкти не тільки знизять витрати на електроенергію, а й можуть повністю їх позбавити, покращуючи таким чином якість життя мешканців.
Який вигляд мають автономні будинки у Шотландії / Фото Homes For Scotland
Директор програми "Нульові рахунки" в Шотландії Джим Беннетт також висловив великі сподівання щодо цієї розробки.
"З прийняттям нового закону про тепловий стандарт для новобудов саме час впроваджувати "Нульові рахунки" у Шотландії. Це можливість забезпечити місцевих мешканців "зеленою енергетикою", що є основою стабільності та перспектив розвитку в житті", – наголосив він.