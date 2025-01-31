Забудьте про комунальні платежі: у Шотландії будують будинки, які самі генерують електрику

Інженери створили унікальні будинки з повністю автономною системою електропостачання, що включає теплову помпу, акумулятор і сонячні панелі. Протягом перших 10 років власники таких осель зможуть повністю обходитися без витрат на електроенергію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record. Автономні будинки з власною системою генерації електроенергії набирають популярності в Шотландії після успішного впровадження цієї концепції в Англії, Німеччині та Новій Зеландії.

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Що відомо про енергонезалежні будинки у Шотландії

Впровадження інновацій стало можливим завдяки введенню місцевим урядом нового стандарту опалення для нових будинків, який набрав чинності в квітні 2024 року. Згідно з ним, усі нові будинки повинні оснащуватися сучасними опалювальними системами.

Майкл Джарвіс, директор компанії Mast Architects, зазначив, що ці проєкти не тільки знизять витрати на електроенергію, а й можуть повністю їх позбавити, покращуючи таким чином якість життя мешканців.

Який вигляд мають автономні будинки у Шотландії / Фото Homes For Scotland

Директор програми "Нульові рахунки" в Шотландії Джим Беннетт також висловив великі сподівання щодо цієї розробки.

"З прийняттям нового закону про тепловий стандарт для новобудов саме час впроваджувати "Нульові рахунки" у Шотландії. Це можливість забезпечити місцевих мешканців "зеленою енергетикою", що є основою стабільності та перспектив розвитку в житті", – наголосив він.