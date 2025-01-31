Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record. Автономные дома с собственной системой генерации электроэнергии набирают популярность в Шотландии после успешного внедрения этой концепции в Англии, Германии и Новой Зеландии.

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Что известно об энергонезависимых домах в Шотландии

Внедрение инноваций стало возможным благодаря введению местным правительством нового стандарта отопления для новых домов, который вступил в силу в апреле 2024 года. Согласно ему, все новые дома должны оснащаться современными отопительными системами.

Майкл Джарвис, директор компании Mast Architects, отметил, что эти проекты не только снизят расходы на электроэнергию, но и могут полностью их избавить, улучшая таким образом качество жизни жителей.

Как выглядят автономные дома в Шотландии / Фото Homes For Scotland

Директор программы "Нулевые счета" в Шотландии Джим Беннетт также выразил большие надежды относительно этой разработки.

"С принятием нового закона о тепловом стандарте для новостроек самое время внедрять "Нулевые счета" в Шотландии. Это возможность обеспечить местных жителей "зеленой энергетикой", что является основой стабильности и перспектив развития в жизни", – подчеркнул он.