Цвіте "Шовковиця" або Як пісня двох коміків розриває TikTok і створила щемливий тренд

Коміки Іван Люленов та Артем Домницький випустили пісню "Шовковиця". Вона розриває мережу і під неї з'являються чуттєві відео. Ба більше, й у самої пісні цікава історія появи.

Учасники "Ліги сміху" у складі популярних команд "Ветерани Космічних військ" (Домницький) і "Стоянівка" (Люленов) спершу опублікували уривок спільного треку й пообіцяли опублікували його, коли з'явиться 1 000 під цей звук у TikTok. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал.

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"Шовковиця" розриває мережу

Трек має просте звучання, котре запам'ятовується. Користувачі мережі кажуть, що ця композиція однозначно викликає у них асоціації зі школою. Можливо, саме з цим пов'язаний успіх треку з огляду на те, що травень – час випускних у школах і для тих, хто давно вийшов з-за шкільної парти – період ностальгії.

Іван Люленов та Артем Домницький – "Шовковиця": дивіться відео

Під "Шовковицю" з'явилося майже 5 тисяч відео у TikTok.

Чи справді пісня звучить так? – дивіться відео

Зізнавайтеся, у вас теж так? – дивіться відео

Також під цю пісню закохані пари діляться ідеями для створення гарних парних фото, які можна використати як шпалери на телефоні.

Ідея для спільного фото: дивіться відео

Або така ідея: дивіться відео

Також під цю пісню публікують відео військові. Наприклад, один із найпопулярніших роликів під цей звук у TikTok – відео військових, котрі тільки повернулися з позицій, що видно особливо по тому, на скільки обстріляний їхній автомобіль.

Сильне відео від наших воїнів: дивіться відео

Історія ворожого вертольота: дивіться відео

Іван Люленов розповів, як з'явилася ця пісня. Слова до неї написав Артем Домницький, а музику – Люленов. Робота над треком почалася ще на зйомках кліпу попередньої колаборації артистів. Куплети пісні дописували у Кропивницькому – під час концентру "Ветеранів Космічних Військ" була оголошена тривога і перебуваючи в укритті був час на роботу над треком.

Далі – уривок у соцмережах, виступ у Львові та на конкурсі "Нашебачення". Кліп на пісню має з'явитися уже 5 червня.