"Мільйони робочих місць будуть втрачені": як ШІ змінить ринок праці в найближчі роки

Розвиток штучного інтелекту призводить до змін на ринку праці – все більше роботи може виконувати ШІ. Однак така динаміка може призвести до колосальних змін на ринку праці впродовж наступних років.

Усе більше людей переконані, що їхню роботу "вкраде" штучний інтелект. На скільки правдивими є такі твердження – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як ШІ змінить ринок праці найближчим часом

У глобальному розрізі вплив штучного інтелекту на світ вчені оцінюють позитивно. Наприклад, за даними дослідження Goldman Sachs, проведеного у 2023 році, ШІ може збільшити світовий ВВП на 7 трильйонів доларів. Це стане можливим через підвищення продуктивності на 1,5% протягом наступних 10 років. Крім того, ШІ спровокує зміни на ринку праці. Наприклад, ШІ може "вкрасти" до 300 мільйонів робочих місць у світі, оскільки все більше процесів стають автоматизованими.



ШІ може суттєво збільшити світовий ВВП / Фото Pexels

У найближчому майбутньому найбільш затребуваними на ринку будуть IT спеціальності, особливо які стосуються розробок та випробувань нових програмних забезпечень.

А ось Всесвітній економічний форум ще у 2023 році прогнозував, що до 2028 року завдяки ШІ з'являться 69 мільйонів нових робочих місць. Проте новина не надто хороша, адже разом з тим зникнуть 83 мільйони робочих місць. Тобто дефіцит становитиме 14 мільйонів.

Однак у новому звіті від ВЕФ уже ідеться про те, що ШІ спровокує створення 170 мільйонів робочих місць, однак 92 мільйони будуть "вкрадені". Бухгалтери, помічники адміністраторів та відповідальних секретарів, банківські касири, клерки з ведення даних, графічні дизайнери та інші професії стануть непотрібними – їхню роботу виконуватиме штучний інтелект.



ШІ замінить чимало уже звичних професій / Фото Pexels

То ж для тих, хто працює в IT середовищі – це хороші новини, адже розвиток ШІ урізноманітнить ринок галузі в цьому напрямку і сприятиме розвитку та професійному зростанню. Однак багатьом людям доведеться опановувати нові сфери зайнятості.

Хоч прогнози щодо того, як саме ринок праці буде змінений дещо різняться між собою, та все ж факт того, що зміни неминучі – очевидний.