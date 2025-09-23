Мережу знову розриває хіт від Штучного інтелекту: що відомо про пісню та її походження
- Штучний інтелект створив нову пісню "Караоке" під іменем Amaya Roma, яка швидко стала популярною в українському сегменті Tik Tok.
- Лейбл Tbilisi Records, що публікує треки Amaya Roma, веде свою діяльність російською мовою, але його країна походження невідома.
Мабуть, чи не кожен чув пісню "Ніч", яка вірусилася цього літа в українському сегменті Tik Tok. І тоді чимало подиву викликало те, що ці пісні створені штучним інтелектом.
Не відійшла мережа від хітів про холодну ніч та колоду таро, а ШІ створив новий хіт. Що про нього відомо – розповість 24 Канал.
Який новий хіт створив ШІ?
"Караоке" – нова пісня, яка з'явилася під іменем Amaya Roma. Ці пісні генерує Штучний інтелект, що як чути по голосу, так можна помітити і по схожості мотивів з попередніми хітами.
Amaya Roma – "Караоке": дивіться відео
Пісня миттєво заполонила мережу, особливо український сегмент Tik Tok. Під цю пісню вже з'явилося понад 2 тисячі відео.
Українці реагують на нову пісню від ШІ: дивіться відео
Здається, мережі подобається нова пісня: дивіться відео
І без жартів не обходиться: дивіться відео
Чи пов'язана Amaya Roma з росіянами?
ШІ-треки від Amaya Roma публікує лейбл Tbilisi Records, який, як можна висновок з назви – грузинський. Видання The Mango відзначає, що насправді ніде не зазначена країна походження лейблу. На лейблі в основному публікуються маловідомі російськомовні виконавці, які, як і сам лейбл, ведуть свої сторінки у мережі ВКонтакте.
І сам лейбл веде діяльність російською / Скриншот
Сонграйтером у ШІ-хітах Amaya Roma зазначений Андрій Сидоряк, однак інформації про таку людину у відкритому доступі немає узагалі.
Журналісти надіслали запит до лейблу з питанням про країну походження, проте відповіді від Tbilisi Records вони так і не отримали.
У мережі віруситься не тільки ШІ-хіт
Також мережею розлетілося відео блогера Валентина Войтуна, автора каналу "Сільські скетчі". 21-річний блогер записав свою реакцію на перетин українсько-польського кордону після того, як уряд дозволив виїзд військовозобов'язаним до 22 років.
Відео "Я в Польщі" стало вірусним мемом в українському сегменті інтернету, а оригінальний ролик переглянули понад 7 мільйонів разів.
Військовослужбовці Сил оборони України не залишилися осторонь та створили пародію на цей мем, де замість Польщі вони радіють тому, що на Донбасі і таким чином нагадують, що війна триває.