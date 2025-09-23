Мабуть, чи не кожен чув пісню "Ніч", яка вірусилася цього літа в українському сегменті Tik Tok. І тоді чимало подиву викликало те, що ці пісні створені штучним інтелектом.

Не відійшла мережа від хітів про холодну ніч та колоду таро, а ШІ створив новий хіт. Що про нього відомо – розповість 24 Канал.

Який новий хіт створив ШІ?

"Караоке" – нова пісня, яка з'явилася під іменем Amaya Roma. Ці пісні генерує Штучний інтелект, що як чути по голосу, так можна помітити і по схожості мотивів з попередніми хітами.

Пісня миттєво заполонила мережу, особливо український сегмент Tik Tok. Під цю пісню вже з'явилося понад 2 тисячі відео.

Чи пов'язана Amaya Roma з росіянами?

ШІ-треки від Amaya Roma публікує лейбл Tbilisi Records, який, як можна висновок з назви – грузинський. Видання The Mango відзначає, що насправді ніде не зазначена країна походження лейблу. На лейблі в основному публікуються маловідомі російськомовні виконавці, які, як і сам лейбл, ведуть свої сторінки у мережі ВКонтакте.



І сам лейбл веде діяльність російською / Скриншот

Сонграйтером у ШІ-хітах Amaya Roma зазначений Андрій Сидоряк, однак інформації про таку людину у відкритому доступі немає узагалі.

Журналісти надіслали запит до лейблу з питанням про країну походження, проте відповіді від Tbilisi Records вони так і не отримали.

