Пожалуй, чуть ли не каждый слышал песню "Ніч", которая вирусилась этим летом в украинском сегменте Tik Tok. И тогда немало удивления вызвало то, что эти песни созданы искусственным интеллектом.

Не отошла сеть от хитов о холодной ночи и колоду таро, а ИИ создал новый хит. Что о нем известно – расскажет 24 Канал.

Какой новый хит создал ИИ?

"Караоке" – новая песня, которая появилась под именем Amaya Roma. Эти песни генерирует искусственный интеллект, что как слышно по голосу, так можно заметить и по схожести мотивов с предыдущими хитами.

Песня мгновенно заполонила сеть, особенно украинский сегмент Tik Tok. Под эту песню уже появилось более 2 тысяч видео.

Связана ли Amaya Roma с россиянами?

ИИ-треки от Amaya Roma публикует лейбл Tbilisi Records, который, как можно вывод из названия – грузинский. Издание The Mango отмечает, что на самом деле нигде не указана страна происхождения лейбла. На лейбле в основном публикуются малоизвестные русскоязычные исполнители, которые, как и сам лейбл, ведут свои страницы в сети ВКонтакте.



И сам лейбл ведет деятельность на русском / Скриншот

Сонграйтером в ИИ-хитах Amaya Roma указан Андрей Сидоряк, однако информации о таком человеке в открытом доступе нет вообще.

Журналисты направили запрос на лейбл с вопросом о стране происхождения, однако ответа от Tbilisi Records они так и не получили.

