Її могила повністю вкрита поцілунками: чим відома філософиня Сімона де Бовуар

Сімона де Бовуар присвятила своє життя дослідженню свободи, людських стосунків і ролі жінки у суспільстві. Її філософські праці та романи стали важливою частиною інтелектуальної історії 20 століття й суттєво вплинули на розвиток феміністичної думки.

Хто така Сімона де Бовуар?

Сімона де Бовуар була французькою письменницею та філософинею, яка стала однією з центральних постатей екзистенціалізму. Вона також відома як одна з найважливіших авторок феміністичної літератури, передусім завдяки своїй праці "Друга стать" 1949 року, де вона критикувала уявлення про "вічну жіночність" і досліджувала становище жінки в суспільстві.



Сімона де Бовуар / фото Вікіпедії

Що таке екзистенціалізм?

Екзистенціалізм – це філософський напрям, який найбільше розвинувся в Європі приблизно з 1930-х років до середини 20 століття. Він зосереджується на інтерпретації людського існування у світі, підкреслюючи його конкретність, індивідуальність і проблемний характер. У центрі цього підходу стоїть ідея, що існування завжди є особистим – це завжди "моє" або "твоє" існування, яке неможливо розглядати як щось абстрактне чи загальне.

Згідно з екзистенціалізмом, людське існування є насамперед проблемою самого буття і його способу. Людина постійно стикається з різними можливостями, серед яких змушена робити вибір і брати за нього відповідальність. Це існування завжди відбувається у конкретній ситуації – у світі з іншими людьми та речами, який обмежує і водночас формує ці вибори. Тому людина розуміється як істота, що "існує у світі" і визначається саме своєю присутністю в ньому та здатністю обирати.

Як формувався світогляд Сімони де Бовуар та з чого почався її шлях?

Сімона де Бовуар навчалася у приватних закладах, а згодом вступила до Сорбонни, розповідається у The Marginalian. У 1929 році вона склала іспит з філософії, відомий як агрегація, що був одним із найскладніших у французькій системі освіти. Саме в цей період вона познайомилася з Жаном-Полем Сартром, і ця зустріч переросла у довготривале інтелектуальне партнерство. Після завершення навчання вона викладала у школах до початку 1940-х років, а пізніше повністю перейшла до літературної діяльності.

Колишній університет у Парижі – Сабронна / фото Вікіпедії

Які теми вона досліджувала у своїх творах?

У 1945 році разом із Сартром вона заснувала журнал "Les Temps modernes", який став важливим майданчиком для інтелектуальних дискусій того часу. Її романи часто торкалися екзистенціальних тем, зокрема проблеми свободи, відповідальності та людських взаємин. Одним із перших її відомих творів став роман "Вона прийшла залишитися" 1943 року, де показано складну динаміку стосунків у трикутнику людей і досліджено питання взаємного впливу свідомостей.



"Вона прийшла залишитися" / фото Yakaboo

Іншим важливим твором є роман "Мандарини" 1954 року, який описує життя французьких інтелектуалів після Другої світової війни та їхні спроби поєднати інтелектуальну діяльність із політичною активністю. За цей роман вона отримала Гонкурівську премію.

Окрім художньої літератури, Сімона де Бовуар написала кілька філософських праць. Серед них робота "Етика двозначності" 1947 року, а також тексти про подорожі, зокрема про Китай та США. Найвідомішою серед її есе залишається "Друга стать", яка стала класикою феміністичної думки.

Як вона описувала власний досвід та епоху?

Важливою частиною її творчості є автобіографічні книги. Вони охоплюють різні періоди її життя і водночас дають уявлення про французьке інтелектуальне середовище середини 20 століття. У цих текстах вона описує свій досвід, спостереження та зміни у власному мисленні протягом кількох десятиліть.

Чому вона зверталася до тем старіння і смерті?

У пізніший період вона звернулася до теми старіння. У книзі про смерть своєї матері вона розглядає досвід втрати та ставлення суспільства до смерті. В іншій праці вона аналізує старість як соціальне явище і підкреслює байдужість суспільства до людей похилого віку. Також вона написала книгу про останні роки Жана-Поля Сартра, де описала їхні складні та болісні моменти.

Сімона де Бовуар залишила значний вплив як у філософії, так і в літературі. Вона послідовно розвивала ідею рівності чоловіка і жінки, наголошувала на важливості особистого вибору та свободи, а також розглядала людину як істоту, що формується через власні рішення та досвід, а не лише через обставини. Могила Сімони де Бовуар та Жан-Поля Сартра сьогодні залишається місцем, куди приходять прихильники філософів з усього світу.



Могила Сімони де Бовуар та Жан-Поля Сартра / фото Cemetery Arts

Надгробок вкритий слідами помади, рукописними записками, квітами та символічними подарунками, які шанувальники залишають на знак пам'яті та захоплення відомими інтелектуалами.