"Сімпсони" лякають точністю своїх пророцтв: 7 моторошних передбачень, які стали реальністю

Мультсеріал "Сімпсони" за понад 30 років ефіру передбачив чимало подій, які згодом справді відбулися. Деякі епізоди серіалу виявилися пророчими з лякаючою точністю.

Повідомляє 24 Канал з посиланням Daily Mail.

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Apple Vision за 8 років до релізу

У серії 2016 року "Друзі та сім’я" містер Бернс наймає Сімпсонів як віртуальну родину. У сценах показані жителі Спрингфілда з VR-гарнітурами, що врізаються в ліхтарі та люки.

Коли у 2023 році Apple презентувала Vision Pro, фанати одразу згадали цей епізод.

Apple Vision передбачили у "Сімпсонах" / Фото Disney

Вибори 2024 року у США

У серії 2000 року Ліза стає президенткою США після Дональда Трампа. В одній зі сцен з'являється на екрані плакат із написом «Trump 2024».

Вже у 2016 році Трамп справді став 45 президентом США, а в 2024 – знову балотувався.

Творці серіалу зізналися, що тоді ім’я Трампа обрали як абсурдний жарт, а сценарист додав: "Це було попередження Америці".

У "Сімпсонах" передбачили президентство Трампа / Фото 20th Century Fox

Штурм Капітолія

В епізоді "Treehouse of Horror XXXI" Гомер проспав вибори, прокинувся – а все місто в хаосі. Він одягає броню й сидить на даху, поки навколо палає Спрингфілд. Ці сцени нагадали глядачам штурм Капітолія у січні 2021 року.

ШІ-роботи замість людей

У серії 2012 року містер Бернс звільняє всіх працівників і наймає роботів, а Гомер намагається знайти з ними спільну мову.

Минуло кілька років і ШІ вже замінює людей – від офіціантів-роботів у Японії до автомобілів Tesla з автопілотом.

"Сімпсони" передбачили ШІ-роботів / Фото 20th Century Fox

Смартгодинник

У серії 1995 року "Весілля Лізи" герої спілкуються через розумні годинники – задовго до появи Apple Watch і подібних гаджетів.

"Сімпсони" ще у 1995 році передбачили появу смартгодинників / Фото 20th Century Fox

Нобелівська премія для Гольмстрема

У серії 2010 року Мілхаус жартома називає ім’я майбутнього лауреата Нобелівської премії – Бенгта Гольмстрема.

І вже у 2016 він отримав нагороду насправді – за дослідження у сфері контрактів і праці.

Економічна криза в Греції

У серії 2012 року на рухомому рядку пробігає напис: "Європа виставила Грецію на eBay".

Невдовзі після цього країну охопила жорстка фінансова криза, наслідки якої відчуваються досі.

"Сімпсони" передбачили економічну кризу в Греції / Кадр з мультфільму

До слова, не всі передбачення "Сімпсонів" стають реальністю. Наприклад, раніше у мультсеріалі натякали на перемогу Камали Гарріс на виборах у США 2024 року – проте цього не відбулося.