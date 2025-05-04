Як Грузія потролила Путіна на Євробаченні – найбільший скандал в історії пісенного конкурсу

Євробачення – найбільший музичний конкурс у світі, який організатори називають "аполітичним". Однак така велика сцена часто стає місцем протистоянь, у тому числі саме політичних.

Так сталося у 2009 році, коли грузинський гурт Stephane & 3G спричинив найбільший скандал в історії Євробачення. Як це було – розповідає 24 Канал.

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Тролінг Путіна на Євробаченні

У травні 2008 року в Белграді на Євробаченні переміг Діма Білан з Росії і країна-терорист вперше отримала право проводити конкурс у себе. А у серпні того ж року Росія почала війну проти Грузії. Хоч вона і закінчилася швидко, та все ж була трагедією для грузинського народу.

Попри це від участі від Євробачення у Москві країна не відмовилася. На конкурс вирішили відправити гурт Stephane & 3G з піснею "We don`t wanna put in", в якому очевидна гра слів – "Ми не хочемо Путіна". Тоді диктатор був прем'єр-міністром.

Stephane & 3G – "We don`t wanna put in": дивіться відео

Звісно ж, у Москві цього не оцінили "нахабства" і почали вимагати у Європейської мовної спілки дискваліфікувати Грузію за порушення правил. ЄМС вирішила діяти компромісно, але на вимогу Росії вимагала в грузинських представників змінити текст пісні. Гурт відмовився, тому вперше в історії конкурсу країну-учасницю дискваліфікували через політичний підтекст конкурсної заявки. Одна з солісток гурту, Тамара Гачечіладзе, таки потрапила на Євробачення – у 2017 році вона представила Грузію на конкурсі в Києві.

Цікаво, що у 2009 році на самому Євробаченні організатори не бачили проблем у тому, що відкривав конкурс російський військовий оркестр, а на сцені з'явився рожевий танк.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня "We don`t wanna put in" набула популярності серед фанатів Євробачення і стала серед них одним із символів підтримки України.