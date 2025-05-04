Так произошло в 2009 году, когда грузинская группа Stephane & 3G вызвала самый большой скандал в истории Евровидения. Как это было – рассказывает 24 Канал.

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Троллинг Путина на Евровидении

В мае 2008 года в Белграде на Евровидении победил Дима Билан из России и страна-террорист впервые получила право проводить конкурс у себя. А в августе того же года Россия начала войну против Грузии. Хотя она и закончилась быстро, и все же была трагедией для грузинского народа.

Несмотря на это от участия от Евровидения в Москве страна не отказалась. На конкурс решили отправить группу Stephane & 3G с песней "We don`t wanna put in", в котором очевидна игра слов – "Мы не хотим Путина". Тогда диктатор был премьер-министром.

Stephane & 3G – "We don`t wanna put in": смотрите видео

Конечно же, в Москве этого не оценили "наглости" и потребовали у Европейского вещательного союза дисквалифицировать Грузию за нарушение правил. ЕВС решила действовать компромиссно, но по требованию России требовала у грузинских представителей изменить текст песни. Группа отказалась, поэтому впервые в истории конкурса страну-участницу дисквалифицировали из-за политического подтекста конкурсной заявки. Одна из солисток группы, Тамара Гачечиладзе, таки попала на Евровидение – в 2017 году она представила Грузию на конкурсе в Киеве.

Интересно, что в 2009 году на самом Евровидении организаторы не видели проблем в том, что открывал конкурс российский военный оркестр, а на сцене появился розовый танк.

А после начала полномасштабного вторжения России в Украину песня "We don`t wanna put in" приобрела популярность среди фанатов Евровидения и стала среди них одним из символов поддержки Украины.