Вітання "Слава Україні" стало офіційним 105 років тому: як це сталося і до чого тут Вознесенськ
- 105 років тому, 19 квітня 1920 року, в армії Української Народної Республіки було офіційно запроваджено вітання "Слава Україні".
- Наказ про це видав генерал Михайло Омелянович-Павленко.
Зараз на усіх рівнях в нашій країні використовують вітання "Слава Україні". Проте вперше документально його узаконили ще понад століття тому в Українській Народній Республіці.
Автором цього вітання вважають Тараса Шевченка. І вперше воно стало офіційним в українській армії, розповідає 24 Канал.
Цікаво Берегла спадщину чоловіка і померла під російськими обстрілами: що відомо про дружину Стуса
Як "Слава Україні" стало офіційним гаслом
19 квітня 1920 року, тобто рівно 105 років тому, генерал армії Української Народної Республіки Михайло Омелянович-Павленко видав новий наказ для військ.
Зокрема відповідно до частини 18 цього наказу, йшлося про запровадження гасла "Слава Україні" як офіційного вітання в армії УНР.
Усім частям армії на похвалу, а то подяку за службу Україні відповідати: "Слава Україні",
– йшлося в наказі генерала.
Та цікавий і сам наказ, точніше привід. Омелянович-Павленко видав цю директиву з нагоди успішного взяття міста Вознесенськ на Миколаївщині. Це була ризикована операція для армії УНР, котра була фактично без ресурсів – в бійців не було набоїв. Проте 15 квітня армія почала наступ на більшовиків. Операцію втілювали чорні запорожці під командуванням Петра Дяченка.
Наказ Омеляновича-Павленка, який робив вітання "Слава Україні" офіційним
За свідченнями генерал-хорунжого армії УНР Михайла Крата, тоді вдалося захопити:
- 2 мільйони рушничних набоїв;
- 32 000 гарматних набоїв;
- 28 гармат;
- 5 000 рушниць;
- 4 кулемети.
17 квітня місто Вознесенськ повернулося під контроль України. Бої за місто були чи не найбільш драматичними за час Першого зимового походу армії УНР.