Секретний шифр: 5 українських слів, які нереально перекласти іншими мовами

Кожна мова має слова, які відображають не лише значення, а й спосіб мислення, історію та культуру народу. Саме тому деякі з них практично неможливо перекласти одним словом іншою мовою – доводиться пояснювати цілими реченнями.

В українській мові подібних прикладів слів чимало. 24 Канал зібрав кілька яскравих прикладів.

Вечорниці

Перекласти слово вечорниці як "вечірка" або party англійською – означає втратити майже весь його зміст.

Вечорниці були важливою частиною українського життя: молодь збиралася вечорами, співала, вишивала, жартувала, знайомилася, танцювала та навіть знаходила майбутніх чоловіків і дружин.

Це було водночас місце для відпочинку, спілкування й збереження народних традицій, тому жодного точного відповідника в інших мовах цьому слову немає.

Рушник

Перекласти рушник словом towel ("рушник" у побутовому значенні) можна лише частково. Український рушник – це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля й навіть поховальних традицій.

На рушник ставали молодята під час вінчання, ним благословляли дітей, прикрашали ікони, зустрічали дорогих гостей хлібом-сіллю.

Кожен орнамент і колір могли мати власне символічне значення. Саме тому в інших мовах слово "рушник" найчастіше не перекладають, а залишають як rushnyk, додатково пояснюючи його культурний зміст.

Кобзар

На перший погляд, це просто мандрівний співець, який грав на кобзі. Проте слово "кобзар" має значно глибше значення.

В українській традиції кобзарі були хранителями історичної пам'яті, народними літописцями, які через думи й пісні передавали знання про козацьку добу, боротьбу та життя українців. А після виходу збірки "Кобзар" це слово стало ще й символом української літератури, національної ідентичності та боротьби за свободу.

В інших мовах його зазвичай перекладають як bard, minstrel чи folk singer, однак жоден із цих варіантів не передає повного змісту, який українці вкладають у слово "кобзар".

Ґринджоли

Слово ґринджоли знайоме далеко не всім українцям, а для іноземців воно й зовсім звучить загадково.

Так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. Вони мали особливу конструкцію і використовувалися не лише для зимових розваг, а й для перевезення сіна, дров та інших вантажів у гірській місцевості.

Перекласти його просто як sled можна, але тоді губиться історичний і культурний контекст.

Щем

Одне з найемоційніших українських слів – щем. Воно описує складне відчуття, у якому поєднуються легкий біль, ностальгія, ніжність, туга й теплі спогади.

Англійською чи іншими мовами можна передати окремі відтінки цього стану, але знайти одне слово, яке б охоплювало весь спектр цих емоцій, практично неможливо. Саме тому "щем" часто називають одним із найбільш неможливих для прямого перекладу українських слів.