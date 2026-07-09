В украинском языке подобных примеров слов немало. 24 Канал собрал несколько ярких примеров.

Вечорницы

Перевести слово "вечорницы" как "вечеринка" или party на английском – значит утратить почти весь его смысл.

Вечорницы были важной частью украинской жизни: молодежь собиралась по вечерам, пела, вышивала, шутила, знакомилась, танцевала и даже находила будущих мужей и жен.

Это было одновременно местом для отдыха, общения и сохранения народных традиций, поэтому точного соответствия этому слову в других языках нет.

Рушник

Перевести слово "рушник" словом towel ( "полотенце" в бытовом значении) можно лишь частично. Украинский рушник – это прежде всего обрядовая вышитая ткань, которая сопровождает человека от рождения до свадьбы и даже в похоронных традициях.

На рушник вставали молодожены во время венчания, им благословляли детей, украшали иконы, встречали дорогих гостей хлебом с солью.

Каждый орнамент и цвет могли иметь свое символическое значение. Именно поэтому в других языках слово "рушник" чаще всего не переводят, а оставляют как rushnyk, дополнительно поясняя его культурный смысл.

Кобзарь

На первый взгляд, это просто странствующий певец, игравший на кобзе. Однако слово "кобзар" имеет гораздо более глубокое значение.

В украинской традиции кобзари были хранителями исторической памяти, народными летописцами, которые через думы и песни передавали знания о казацкой эпохе, борьбе и жизни украинцев. А после выхода сборника "Кобзарь" это слово стало еще и символом украинской литературы, национальной идентичности и борьбы за свободу.

В других языках его обычно переводят как bard, minstrel или folk singer, однако ни один из этих вариантов не передает полного смысла, который украинцы вкладывают в слово "кобзар".

Гринджолы

Слово "гринжолы" знакомо далеко не всем украинцам, а для иностранцев оно и вовсе звучит загадочно.

Так называли традиционные деревянные сани, распространенные преимущественно в Карпатах. Они имели особую конструкцию и использовались не только для зимних развлечений, но и для перевозки сена, дров и других грузов в горной местности.

Перевести его просто как "sled" можно , но тогда теряется исторический и культурный контекст.

Щем

Одно из самых эмоциональных украинских слов – "щем". Оно описывает сложное ощущение, в котором сочетаются легкая боль, ностальгия, нежность, тоска и теплые воспоминания.

На английском или других языках можно передать отдельные оттенки этого состояния, но найти одно слово, которое охватило бы весь спектр этих эмоций, практически невозможно. Именно поэтому "щем" часто называют одним из самых невозможных для прямого перевода украинских слов.