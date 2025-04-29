Що королева Єлизавета ІІ любила їсти на сніданок
- Королева Єлизавета II мала улюблений сніданок, що включав пластівці, тости, чай і печиво, часто подані до ліжка.
- Вона віддавала перевагу коричневим яйцям і полюбляла смажену камбалу на обід.
У всіх є свої вподобання у їжі. Зокрема, у королеви Єлизавети також був улюблений сніданок.
У книзі "Вечеря в Букінгемському палаці", яка базується на щоденниках і особистих спогадах королівського слуги Чарльза Олівера, королева Єлизавета II мала досить усталені смаки, особливо коли йшлося про сніданок. Про це пише 24 Канал.
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Що любила їсти королева Єлизавета
Вона віддавала перевагу простим, але якісним продуктам – зокрема, дуже цінувала коричневі яйця, вважаючи їх смачнішими за білі.
Часто сніданок Її Величності включав пластівці, тости, чай і печиво, які нерідко подавали просто до ліжка – такий комфорт став невід’ємною частиною її ранкової рутини.
Королева Єлизавета ІІ любила їсти яйця на сніданок / Фото Pexels
Колишні королівські кухарі також розповідали, що на обід королева полюбляла смажену камбалу, яку подавали на подушці з ніжного тушкованого шпинату або цукіні. Раціон Єлизавети II загалом був стриманим, але добре збалансованим, демонструючи її прихильність до класичних і корисних страв.
Кейт Міддлтон дотримується збалансованого харчування, зокрема вживає суперфуди на сніданок, такі як шпинат і капусту кейл.