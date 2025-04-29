В книге "Ужин в Букингемском дворце", которая базируется на дневниках и личных воспоминаниях королевского слуги Чарльза Оливера, королева Елизавета II имела достаточно устоявшиеся вкусы, особенно когда речь шла о завтраке. Об этом пишет 24 Канал.

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Что любила есть королева Елизавета

Она отдавала предпочтение простым, но качественным продуктам – в частности, очень ценила коричневые яйца, считая их вкуснее белых.

Часто завтрак Ее Величества включал хлопья, тосты, чай и печенье, которые нередко подавали прямо к кровати – такой комфорт стал неотъемлемой частью ее утренней рутины.



Королева Елизавета II любила есть яйца на завтрак / Фото Pexels

Бывшие королевские повара также рассказывали, что на обед королева любила жареную камбалу, которую подавали на подушке из нежного тушеного шпината или цуккини. Рацион Елизаветы II в целом был сдержанным, но хорошо сбалансированным, демонстрируя ее приверженность к классическим и полезным блюдам.

Кейт Миддлтон придерживается сбалансированного питания, в частности употребляет суперфуды на завтрак, такие как шпинат и капусту кейл.