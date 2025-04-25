Например, в США к этому подходят очень системно – и благодаря простым, но четким правилам яйца там хранятся значительно дольше. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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В чем отличия подхода США

Американцы моют яйца еще до того, как они попадают на прилавки магазинов. Этот процесс удаляет естественную защитную пленку со скорлупы, что делает яйцо более уязвимым к бактериям. Из-за этого в США действует строгое правило: яйца хранятся только в холодильнике – и чем глубже, тем лучше.

Главный принцип заключается в том, чтобы обеспечивать постоянную низкую температуру. Любые перепады могут сократить срок хранения, поэтому стабильная среда в холоде – ключ к свежести.

Где именно хранить яйца в холодильнике

Хотя многие привыкли ставить яйца на дверцу, это не лучший вариант. Температура там постоянно колеблется. Лучшее место – верхняя или средняя полка ближе к задней стенке.



В США яйца хранят иначе / Фото Pexels

Чего не стоит делать

Не перемещайте яйца из холодильника на стол и обратно. Перепады температуры вызывают конденсат на скорлупе, а это открывает путь для микробов. Если уж решили хранить в холоде – держите там постоянно.

Американский подход может показаться слишком педантичным, но благодаря ему яйца остаются свежими значительно дольше без лишних рисков.

К слову, приготовление идеальной яичницы с панировочными сухарями включает смешивание сухарей панко, тертого пармезана, перца Алеппо, уксуса, тимьяна и кунжутных семян.