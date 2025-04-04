Жареные яйца на сковороде с хрустящими панировочными сухарями – идеальное блюдо для более позднего завтрака, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Как приготовить яичницу с панировочными сухарями

На первом этапе нужно приготовить сухарную смесь. Для этого следует смешать панировочные сухари панко и тертый пармезан в равных пропорциях.

Далее добавить щепотку перца Алеппо (он более мягкий, чем обычные хлопья красного перца), немного уксуса для кислотности, свежие листья тимьяна и кунжутные семена.

Затем пересыпьте смесь на сковородку и поджарьте на небольшом количестве масла, пока панировочные сухари не станут хрустящими и золотистыми.

Сделайте в сухарях четыре небольших углубления, добавьте в каждое немного сливочного масла, а затем аккуратно вбейте яйца.



Как приготовить яичницу с панировочными сухарями / Фото iStock

После этого нужно накрыть сковородку крышкой и дать яйцам приготовиться. Накрыв сковородку крышкой, вы сохраните тепло, чтобы пар мог мягко приготовить яйца.

Рекомендуемое время приготовления яичницы – 5 минут, что позволяет получить крепкий белок и жидкий желток.

Этот метод был вдохновлен легендарным шеф-поваром из Сан-Франциско Джуди Роджерсом – пионером простого калифорнийского стиля готовки.