Вареные яйца могут разнообразить завтрак, обед и даже ужин. Но некоторым людям трудно справиться с этой кулинарной задачей. Мишленовский шеф-повар Том Шеферд рассказал, сколько времени следует варить яйца, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Сколько времени варить яйца
Шеф-повар готовил для королевских особ, таких как принц Уильям, и выиграл конкурс главных блюд на BBC's Great British Menu в 2023 году. Поэтому он тот, к кому стоит прислушиваться.
В зависимости от того, как вы любите варить яйца, я рекомендую следующее время. Шесть минут для жидкого желтка, восемь минут для мягкого желтка и 10 минут для твердого желтка,
– сказал он.
После того, как яйца сварились, кулинар советует сразу же поместить их в ледяную воду.
"Если вы хотите, чтобы яйцо было теплым, оставьте его в ледяной воде не более, чем на 30 секунд. Это поможет остановить остаточное тепло от скорлупы, чтобы яйцо не продолжало вариться", – рассказал шеф-повар.
Вареные яйца / Фото iStock
Том Шеферд рекомендует добавлять специи, когда разбиваете яичницу.
Как сварить яйцо
- Чтобы правильно сварить яйцо, нужно сделать несколько ключевых вещей. Начните с наполнения кастрюли холодной водой и доведите ее до кипения.
- Затем вы можете бросить яйца и варить их до желаемого уровня готовности.
- Чтобы определить, сколько времени нужно варить яйца, полезно следовать рекомендациям Тома Шеферда. Шеф-повара обычно рекомендуют по истечении времени поставить яйца в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
- Это гарантирует, что они останутся такими, как вы любите, когда вы будете подавать их к столу.