Варені яйця можуть урізноманітнити сніданок, обід і навіть вечерю. Але деяким людям важко впоратися з цим кулінарним завданням. Мішленівський шеф-кухар Том Шеферд розповів, скільки часу слід варити яйця, пише 24 Канал з посиланням на Express.
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Скільки часу варити яйця
Шеф-кухар готував для королівських осіб, таких як принц Вільям, і виграв конкурс головних страв на BBC's Great British Menu у 2023 році. Тож він той, до кого варто прислухатися.
Залежно від того, як ви любите варити яйця, я рекомендую наступний час. Шість хвилин для рідкого жовтка, вісім хвилин для м'якого жовтка і 10 хвилин для твердого жовтка,
– сказав він.
Після того, як яйця зварилися, кулінар радить одразу ж помістити їх у крижану воду.
"Якщо ви хочете, щоб яйце було теплим, залиште його в крижаній воді не більше, ніж на 30 секунд. Це допоможе зупинити залишкове тепло від шкаралупи, щоб яйце не продовжувало варитися", – розповів шеф-кухар.
Варені яйця / Фото iStock
Том Шеферд рекомендує додавати спеції, коли розбиваєте яєчню.
Як зварити яйце
- Щоб правильно зварити яйце, потрібно зробити кілька ключових речей. Почніть з наповнення каструлі холодною водою і доведіть її до кипіння.
- Потім ви можете кинути яйця і варити їх до бажаного рівня готовності.
- Щоб визначити, скільки часу потрібно варити яйця, корисно слідувати рекомендаціям Тома Шеферда. Шеф-кухарі зазвичай рекомендують після закінчення часу поставити яйця в крижану воду, щоб зупинити процес приготування.
- Це гарантує, що вони залишаться такими, як ви любите, коли ви будете подавати їх до столу.