На перший погляд, немає нічого простішого, ніж зварити яйця, проте багато людей все одно має з цим труднощі. Тому 24 Канал розповість про всі тонкощі процесу.

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Холодна чи гаряча вода

Щоб яйця не тріскалися під час приготування та легко очищувалися, варто дотримуватися кількох важливих правил.

Існує два основних методи варіння яєць: у холодній та гарячій воді. Вибір залежить від температури зберігання продукту.

Якщо яйця були в холодильнику, кладіть їх у холодну воду. Якщо вони полежали при кімнатній температурі хоча б годину, краще використовувати гарячу воду.

Варіння яєць у холодній воді

Цей метод є найпоширенішим. Спочатку яйця потрібно добре промити, занурити в каструлю з холодною водою та поставити на середній вогонь.

Час приготування після закипання води:

Некруто – 2 хвилини, потім зменшити вогонь.

"В мішечок" – 4 хвилини.

Круто – 7 хвилин, зменшивши вогонь.

Варіння яєць у гарячій воді

Якщо яйця мають кімнатну температуру, їх можна занурювати у киплячу воду. Головне правило – не класти в окріп яйця прямо з холодильника, інакше вони можуть потріскатися.



Яйця можна варити і в холодній воді і в окропі / Фото Pexels

Час приготування:

Некруто – варити 1 хвилину, зняти з вогню та накрити кришкою на 4-5 хвилин.

"В мішечок" – варити 2 хвилини, зняти з вогню та накрити на 7 хвилин.

Круто – варити 4 хвилини на помірному вогні.

Щоб яйця легко очищувалися, після варіння обдайте їх холодною водою. Деякі господині перед варінням проколюють шкаралупу з тупого боку, щоб легше знімалася плівка. Додавання ложки солі у воду допоможе запобігти розтріскуванню шкаралупи.