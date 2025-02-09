Зазвичай варіння яєць займає від 4 до 10 хвилин, залежно від уподобань – некруто, круто чи щось середнє, однак не все так просто. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Який підхід пропонує наука

Однак нове дослідження показало, що ідеальне варене яйце готується понад пів години і вимагає використання двох каструль.

Досягнення ідеальної консистенції білка та жовтка часто вважається мистецтвом, однак італійські вчені стверджують, що знайшли ідеальну формулу з наукової точки зору.

Дослідники виявили, що якщо кожні дві хвилини перекладати яйце з окропу в теплу воду, можна досягти оптимальної текстури, форми, смаку та поживного складу.



Варити яйця потрібно в середньому 32 хвилини / Фото Pexels

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications Engineering, підтверджують, що цей метод дозволяє підтримувати ідеальну температуру для білка та жовтка протягом усього 32-хвилинного процесу приготування.