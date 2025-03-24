Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Кава

У регіонах довгожителів, таких як Ікарія в Греції, Сардинія в Італії та Нікоя в Коста-Риці, місцеві мешканці щодня п'ють каву.

Наукові дослідження показують, що цей напій здатний знижувати ризик розвитку хвороби Паркінсона. Зокрема, у дослідженні, опублікованому у 2000 році, зазначається, що ключову роль у цьому відіграє кофеїн — основний активний компонент кави.

Отже, щоденна чашка кави може бути корисною звичкою для підтримки здоров'я мозку.

Довгожителі щодня п'ють каву / Фото Unsplash

Червоне вино

Жителі "блакитних зон" також не відмовляються від червоного вина, проте п’ють його помірно – від одного до трьох невеликих келихів на день, найчастіше під час прийому їжі та в колі друзів.

Дослідження Національної медичної бібліотеки показують, що помірне вживання червоного вина може знижувати ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Усе завдяки вмісту антиоксидантів у напої, які захищають серцево-судинну систему.

Люди, які дожили до 100 років, не відмовляють собі у вині / Фото Unsplash

Вода

Окрім кави та вина, важливу роль у повсякденному раціоні довгожителів відіграє і достатнє споживання води. За словами доктора Сунні Пателя, вода сприяє нормальній циркуляції крові та позитивно впливає на стан усього організму. Регулярне вживання чистої води допомагає зберегти життєві сили і підвищити загальний рівень енергії.

Важливу роль у раціоні довгожителів відіграє вода / Фото Unsplash

До слова, 92-річна Една Мей Джордано з Канади розповіла, як їй вдається підтримувати молодий вигляд. Для цього вона дотримується базового, але ефективного режиму фізичних вправ.