Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Диетолог назвала чай для долголетия: какой напиток замедляет старение

Кофе

В регионах долгожителей, таких как Икария в Греции, Сардиния в Италии и Никоя в Коста-Рике, местные жители ежедневно пьют кофе.

Научные исследования показывают, что этот напиток способен снижать риск развития болезни Паркинсона. В частности, в исследовании, опубликованном в 2000 году, отмечается, что ключевую роль в этом играет кофеин - основной активный компонент кофе.

Итак, ежедневная чашка кофе может быть полезной привычкой для поддержания здоровья мозга.

Долгожители ежедневно пьют кофе / Фото Unsplash

Красное вино

Жители "голубых зон" также не отказываются от красного вина, однако пьют его умеренно – от одного до трех небольших бокалов в день, чаще всего во время приема пищи и в кругу друзей.

Исследования Национальной медицинской библиотеки показывают, что умеренное употребление красного вина может снижать риск развития ишемической болезни сердца. Все благодаря содержанию антиоксидантов в напитке, которые защищают сердечно-сосудистую систему.

Люди, которые дожили до 100 лет, не отказывают себе в вине / Фото Unsplash

Вода

Кроме кофе и вина, важную роль в повседневном рационе долгожителей играет и достаточное потребление воды. По словам доктора Сунни Пателя, вода способствует нормальной циркуляции крови и положительно влияет на состояние всего организма. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранить жизненные силы и повысить общий уровень энергии.

Важную роль в рационе долгожителей играет вода / Фото Unsplash

К слову, 92-летняя Эдна Мэй Джордано из Канады рассказала, как ей удается поддерживать молодой вид. Для этого она придерживается базового, но эффективного режима физических упражнений.