92-летняя бабушка раскрыла свою формулу долголетия, которая не предусматривает строгой диеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
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Как сохранить молодость
Эдна Мэй Джордано обязана своему молодому виду непоколебимой преданности уходу за собой и соблюдению базового, но эффективного режима физических упражнений.
С середины 1960-х годов она увлекается тренировками с гантелями и кардиотренировками, а также проводит много времени на свежем воздухе в саду, ухаживая за своими цветами и овощами.
Йога и пилатес также являются ключевыми элементами ее еженедельного фитнес-плана, доказывая, что сохранение мобильности и силы остается для нее приоритетом.
У меня нет секретов – я занимаюсь физическими упражнениями из-за того, как я чувствую себя после них,
– сказала Эдна.
"Бывают дни, когда мне не хочется делать упражнения, но я все равно их делаю. Я знаю, что если не буду использовать его, то потеряю его", – добавила женщина.
Эдна с дочерью Делис / Фото Edna May Giordano with her Dalyce Radtke
Дочь Эдны, 58-летняя Делис Радтке, фитнес-инструктор, считает, что молодой вид ее матери также обязан ее уверенности в себе и собственных силах.
Делис увлеклась фитнесом более трех десятилетий назад, когда приобрела свой первый абонемент в спортзал. И она, и Эдна теперь полны решимости продемонстрировать, что "возраст – это способ мышления", а сохранение позитивного взгляда на старение – это секрет сохранения молодости.
Кстати, Анна Посси, 100-летняя бариста из Италии, работает в кофейне без отпусков, даже на праздники, и считает общение с людьми секретом своего долголетия.