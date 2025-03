92-летняя бабушка раскрыла свою формулу долголетия, которая не предусматривает строгой диеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Как сохранить молодость

Эдна Мэй Джордано обязана своему молодому виду непоколебимой преданности уходу за собой и соблюдению базового, но эффективного режима физических упражнений.

С середины 1960-х годов она увлекается тренировками с гантелями и кардиотренировками, а также проводит много времени на свежем воздухе в саду, ухаживая за своими цветами и овощами.

Йога и пилатес также являются ключевыми элементами ее еженедельного фитнес-плана, доказывая, что сохранение мобильности и силы остается для нее приоритетом.

У меня нет секретов – я занимаюсь физическими упражнениями из-за того, как я чувствую себя после них,

– сказала Эдна.

"Бывают дни, когда мне не хочется делать упражнения, но я все равно их делаю. Я знаю, что если не буду использовать его, то потеряю его", – добавила женщина.



Эдна с дочерью Делис / Фото Edna May Giordano with her Dalyce Radtke

Дочь Эдны, 58-летняя Делис Радтке, фитнес-инструктор, считает, что молодой вид ее матери также обязан ее уверенности в себе и собственных силах.

Делис увлеклась фитнесом более трех десятилетий назад, когда приобрела свой первый абонемент в спортзал. И она, и Эдна теперь полны решимости продемонстрировать, что "возраст – это способ мышления", а сохранение позитивного взгляда на старение – это секрет сохранения молодости.

Кстати, Анна Посси, 100-летняя бариста из Италии, работает в кофейне без отпусков, даже на праздники, и считает общение с людьми секретом своего долголетия.