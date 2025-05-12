Накануне конкурса представители Литвы группа Katarsis дала интервью 24 Каналу. В частности артисты поделились своими любимыми песнями с конкурса.

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Любимые украинские песни литовской группы

Группа Katarsis основана 5 лет назад и состоит из 4 человек – вокалиста Лукаса, гитариста Аланаса, басистки Эмилии и ударника Йокубаса. Когда журналист 24 Канала спрашивал о любимых песнях, он уточнял, что речь идет не обязательно о выступлениях на Евровидении, однако все же среди любимых украинских песен группы именно те, которые были на конкурсе.

Например, фронтмен группы Лукас говорит, что одним из самых ярких по его мнению выступлений от Украины был в 2021 году, когда нас представляла группа Go-A с песней Shum. Певец говорит, что это одна из его любимых песен.

Go-A – Shum: смотрите видео

Барабанщик Йокубас говорит, что особой для него является песня Русланы, с которой она торжествовала на Евровидении в Стамбуле, потому что это его едва ли не самое первое воспоминание о конкурсе, который одновременно является любимым.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео

А вот Аланас и Эмилия говорят, что их любимая украинская песня – Bird of Prey, с которой Ziferblat представляют Украину в этом году.

Ziferblat – Bird of Prey: смотрите видео

Katarsis представят Литву с песней Tavo akys ("Твои глаза") и выступят во втором полуфинале 15 мая. В этот день Украина не будет голосовать.

Katarsis – Tavo akys: смотрите видео

Интересно, что Литва в последнее время чаще всего среди балтийских и восточноевропейских стран в целом отправляет на Евровидение песни на родном языке. За последние 4 года 3 песни были полностью на литовском, одна – частично на литовском.