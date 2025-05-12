Напередодні конкурсу представники Литви гурт Katarsis дав інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема артисти поділилися своїми улюбленими піснями з конкурсу.

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Улюблені українські пісні литовського гурту

Гурт Katarsis засновано 5 років тому і складається він з 4 людей – вокаліста Лукаса, гітариста Аланаса, басистки Емілії та ударника Йокубаса. Коли журналіст 24 Каналу питав про улюблені пісні, він уточнював, що мова йде не обов'язково про виступи на Євробаченні, проте все ж серед улюблених українських пісень гурту саме ті, котрі були на конкурсі.

Наприклад, фронтмен гурту Лукас каже, що одним із найяскравіших на його думку виступів від України був у 2021 році, коли нас представляв гурт Go-A з піснею Shum. Співак каже, що це одна з його улюблених пісень.

Go-A – Shum: дивіться відео

Барабанщик Йокубас каже, що особливою для нього є пісня Руслани, з якою вона тріумфувала на Євробаченні в Стамбулі, бо це його чи не найперший спогад про конкурс, який водночас є улюбленим.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео

А ось Аланас та Емілія кажуть, що їхня улюблена українська пісня – Bird of Prey, з якою Ziferblat представляють Україну цього року.

Ziferblat – Bird of Prey: дивіться відео

Katarsis представлять Литву з піснею Tavo akys ("Твої очі") і виступлять у другому півфіналі 15 травня. Цього дня Україна не голосуватиме.

Katarsis – Tavo akys: дивіться відео

Цікаво, що Литва останнім часом найчастіше серед балтійських та східноєвропейських країн загалом відправляє на Євробачення пісні рідною мовою. За останні 4 роки 3 пісні були повністю литовською, одна – частково литовською.