На обкладинці – ціла історія: що за деталь приховує "Снігова королева"

Українська ілюстраторка дитячих книжок звернула увагу на малопомітну деталь у легендарному виданні казки Ганса Крістіана Андерсона "Снігова королева" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Річ у тім, що на обкладинці книги захована справжня історія.

Про яку непомітну деталь у "Сніговій королеві" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розповіла українська ілюстраторка дитячих книжок @kate.vale.art у Threads.

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На обкладинці – історія про людей, які працювали над книгою

За словами ілюстраторки, на задній обкладинці казки від українського видання зображено реальну будівлю видавництва. А з дверей цієї будівлі виглядає головний редактор разом із сином.

Крім того, до видавництва крокує 3 чоловіків, а саме ілюстратори, що працювали над "Сніговою королевою". Серед них можна впізнати Владислава Єрко, який є художником книги.

На задній обкладинці книги зображено видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" з дверей якого виглядає головний редактор з сином. А до видавництва крокують три ілюстратори один із них В. Єрко, який і малював цю книгу. Обожнюю такі деталі у книжках,

– розповіла @kate.vale.art.

Цікаво, що допис ілюстраторки швидко привернув увагу читачів, а представники видавництва навіть відреагували на нього, запросивши авторку на зустріч із самим Єрко.

Чим підкорила світ "Снігова королева" Єрка

На сайті "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" йдеться про те, що "Снігова королева" є своєрідною візитною карточкою видавництва у міжнародному книжковому світі.

Майстер, який проілюстрував книгу, – Владислав Єрко – є переможцем престижних мистецьких та книжкових виставок, а ще він володар титулу "Людина книги" як найкращий художник 2002 року.

Знаменитий письменник Пауло Коельо відгукнувся про Єркову "Снігову королеву", зазначивши, що це найдивовижніша дитяча книга, яку він бачив у своєму житті.