О какой незаметной детали в "Снежной королеве" от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" рассказала украинская иллюстраторка детских книг @kate.vale.art в Threads.

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На обложке – история о людях, которые работали над книгой

По словам иллюстраторки, на задней обложке сказки от украинского издательства изображено реальное здание издательства. А из дверей этого здания выглядывает главный редактор вместе с сыном.

Кроме того, к издательству идут 3 мужчины, а именно иллюстраторы, работавшие над "Снежной королевой". Среди них можно узнать Владислава Ерко, который является художником книги.

На задней обложке книги изображено издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", из дверей которого выглядывает главный редактор с сыном. А к издательству идут три иллюстратора, один из них — В. Ерко, который и рисовал эту книгу. Обожаю такие детали в книгах,

– рассказала @kate.vale.art.

Интересно, что пост иллюстраторши быстро привлек внимание читателей, а представители издательства даже отреагировали на него, пригласив автора на встречу с самим Ерко.



Где в "Снежной королеве" изображены художники и издатели книги / Фото @kate.vale.art, Threads

Чем покорила мир "Снежная королева" Ерка

На сайте "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" говорится, что "Снежная королева" является своеобразной визитной карточкой издательства в международном книжном мире.

Мастер, который проиллюстрировал книгу, – Владислав Ерко – является победителем престижных художественных и книжных выставок, а также обладателем титула "Человек книги" как лучший художник 2002 года.

Знаменитый писатель Пауло Коэльо отзывался о "Снежной королеве" Ерко, отметив, что это самая удивительная детская книга, которую он видел в своей жизни.