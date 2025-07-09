Чому Солом'янський район Києва має таку назву та коли вона з'явилась

Київ, як і кожне українське місто, розділений на райони. Зокрема, один із них – Солом'янський.

Це один із районів столиці, який отримав свою сучасну назву у 1920 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на Солом'янську районну раду.

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Чому Солом'янський район має таку назву

У той час, коли сформувались сучасні назви районів столиці, Київ перебував під радянською окупацією. Тоді кількість районів скоротили до 5. Також існувала лівобережна Слобідка.

Тоді ті 5 районів, які залишились, і отримали свої сучасні назви. Вони походили від назв великих робітничих місцевостей, які були розташовані у тому чи іншому районі. Мовиться про: Деміївський, Печерський, Подільський, Солом'янський та Шулявський. Однак ці назви також змінювались після цього і вже за часів незалежності звичну назву повернули.



Кількість районів Києва та їхні назви неодноразово змінювались / Фото Pexels

У той час їхні адміністративні межі були інакшими. Наприклад, Солом'янський район простягався до Прорізної вулиці, до Ярославового Валу та до Львівської площі.

Після цього розподіл районів та їхні назви змінювались. Також кількість то зменшувалась, то збільшувалась. Однак у 2001 році Солом'янському району повернули його звичну для нас назву.

До слова, існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик. Інша версія стверджує, що назва походить від місцевості, де Хрещатицький потік впадав у Почайну, місце хрещення Русі.