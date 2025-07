Вона стала саундтреком фільму, фанатами якого є мільйони людей. Що це за пісня – розповідає 24 Канал.

Цікаво Кутуньо не мав її виконувати: 3 цікаві факти про всесвітньо відомий хіт L'italiano

Найпопулярніша пісня світу в 1998 році

Головний хіт 1998 року з'явився у листопаді 1997, проте популярність пісні принесла прем'єра фільму Девіда Кемерона "Титанік". Адже мова йде про пісню My Heart Will Go On у виконанні Селін Діон.

Цікаво, що спершу режисер "Титаніка" Девід Кемерон скептично ставився до поп-пісні у фільмі, проте коли почув демо-версію пісні, погодився зробити її саундтреком. І, як виявилося, не даремно.

Селін Діон – My Heart Will Go On: дивіться відео

Історія Джека і Роуз під пісню у виконанні Селін Діон розчулила мільйони сердець і хто лиш не плакав, дивлячись "Титанік"? My Heart Will Go On була написана як спогади літньої жінки про найкращі дні своєї молодості, що власне певною мірою є центральною темою самого фільму.

Комерційний успіх пісні був шаленим. Вона очолила чарти десятків країн світу та загалом стала одним із найуспішніших синглів в історії. Чимало оглядачів назвати My Heart Will Go On найкращою піснею ХХ століття.

Селін Діон – My Heart Will Go On: дивіться відео виступу

Пісня My Heart Will Go On здобула 4 премії "Греммі" за пісню року, запис року, найкраще жіноче поп-виконання та як найкраща пісня, написана для фільму. Крім того, пісня отримала й кінопремію "Оскар". My Heart Will Go On стала свого роду візитівкою співачки Селін Діон.