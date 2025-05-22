Сонячні панелі допомогли одній з українських громад заощадити майже 8 мільйонів гривень

Сонячні панелі є одним із найпопулярніших джерел відновлювальної енергії. Ба більше, вони допомагають заощадити чимало коштів. І це своїм прикладом доводить громада з Чернігівської області.

Мова йде про Ніжинську громаду, котрій сонячні панелі допомогли заощадити 7,5 мільйона гривень у першому кварталі 2025 року. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Ніжинську міську раду.

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Як вплинули сонячні панелі на громаду

У міській раді провели оцінку використання сонячних панелей в громаді. Для цього використовували підрахунок за чинними тарифами. Відповідно до обрахунків тільки в першому кварталі цього року вдалося заощадити:

22,78% на тепловій енергії;

13,7% газу;

3,75% електроенергії;

32% на холодній воді та водовідведенні.

У порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році Ніжинська громада заощадила 7,5 мільйона гривень.

Однак і це ще не все. За підрахунками місцевої влади з початку року і до 12 травня сонячні панелі в громаді виробили майже 43 мегавати електроенергії. Це дозволило заощадити 458,3 тисячі гривень бюджетних коштів.



Сонячні панелі / Фото Pexels

Тобто сонячна енергетика в Україні стає все більш перспективним напрямком. Однак створення сонячних станцій потребує вкладення коштів та виділення землі під це. У західних країнах земельні питання стають причинами дискусій між фермерами, екоактивістами та енергетичними компаніями, котрі будуть нові станції.