Учені переконані, що цей прорив зможе здійснити революцію у світі медичних технологій та робототехніки. Більше про новий винахід розповість 24 Канал з посиланням на Live Science.

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Як виглядає новий акумулятор

Старший автор дослідження Айман Рахманудін каже, що інноваційний матеріал акумулятора нагадує структуру зубної пасти. Це дозволяє використовувати його для 3D-друку й створювати акумулятори будь-якої форми.

Нові акумулятори дозволять легко адаптувати електроніку під індивідувальні потреби користувача та навіть нестандартні дизайни. Батареї можна інтегрувати в одяг, імплантовану медичну техніку чи навіть м’якорухомі роботи, здатні повторювати рухи людського тіла

Основою для акумулятора стали органічні компоненти. Катоди та аноди виготовили з модифікованого лігніну, який отримують з деревини. Для провідників використали нанографіт та срібні нанодроти. Це забезпечує провідність без втрати еластичності.



Як виглядає новий акумулятор / Фото Live Science

Батарея витримує 500 циклів заряду-розряду, однак має недолік – зарядна напруга становить лише 0,9 вольта. А цього поки недостатньо для більшості електронних пристроїв. Тому вчені намагаються вдосконалити акумулятори новими хімічними сполуками.

Поки що на думку розробників нові акумулятори можна використовувати для покращення ефективності кардіостимуляторів, слухових апаратів та інсулінових помп. Більше того, гнучкий акумулятор може стати основою для електронного текстилю — наприклад, термостійких светрів для військових або рятувальників.