Речь идет о Нежинской общине, которой солнечные панели помогли сэкономить 7,5 миллиона гривен в первом квартале 2025 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Неженский городской совет.

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Как повлияли солнечные панели на общество

В городском совете провели оценку использования солнечных панелей в общине. Для этого использовали подсчет по действующим тарифам. Согласно расчетам только в первом квартале этого года удалось сэкономить:

22,78% на тепловой энергии;

13,7% газа;

3,75% электроэнергии;

32% на холодной воде и водоотведении.

По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году Нежинская община сэкономила 7,5 миллиона гривен.

Однако и это еще не все. По подсчетам местных властей с начала года и до 12 мая солнечные панели в общине произвели почти 43 мегаватта электроэнергии. Это позволило сэкономить 458,3 тысячи гривен бюджетных средств.



Солнечные панели / Фото Pexels

То есть солнечная энергетика в Украине становится все более перспективным направлением. Однако создание солнечных станций требует вложения средств и выделения земли под это. В западных странах земельные вопросы становятся причинами дискуссий между фермерами, экоактивистами и энергетическими компаниями, которые будут новые станции.