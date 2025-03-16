Неочікуване рішення: на Волині встановили лавки із сонячними панелями

В Україні продовжують впроваджувати альтернативні джерела енергії. Зокрема, у різних регіонах вдаються до різних ініціатив.

Поруч із корпусами Волинського національного університету імені Лесі Українки з’явилася зона для відпочинку та зарядки гаджетів. Про це пише 24 Канал із посиланням на misto.media.

Дивіться також Вчені знайшли спосіб, як охолодити планету: це рішення сповільнить глобальне потепління

Що це за проєкт

Там встановили 12 лавок із вбудованими сонячними панелями та акумуляторами. Кожна з них оснащена чотирма USB-портами, що дозволяє зручно заряджати пристрої просто неба. Нові вуличні меблі розміщені за адресою Винниченка, 30.



Сонячні панелі в лавках / Фото misto.media

За словами виконувача обов’язків ректора ВНУ Анатолія Цьося, відкритий тендер на закупівлю лавок оголосили ще в жовтні минулого року. Переможцем стало ТзОВ "Спеціалізовані Енергетичні Технології", а загальна вартість проєкту склала 462 тисячі гривень.

За кордоном люди встановлюють сонячні панелі у себе в будинках. Наприклад, родина Пола і Лінн з Річмонда встановила сонячні панелі на даху, що допомогло значно зменшити витрати на електроенергію. Окрім економії, система запобігла викиду понад 70 000 кілограмів вуглецю, сприяючи збереженню довкілля.