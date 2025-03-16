Рядом с корпусами Волынского национального университета имени Леси Украинки появилась зона для отдыха и зарядки гаджетов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на misto.media.

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Что это за проект

Там установили 12 скамеек со встроенными солнечными панелями и аккумуляторами. Каждая из них оснащена четырьмя USB-портами, что позволяет удобно заряжать устройства под открытым небом. Новая уличная мебель размещена по адресу Винниченко, 30.



Солнечные панели в скамейках / Фото misto.media

По словам исполняющего обязанности ректора ВНУ Анатолия Цьося, открытый тендер на закупку скамеек объявили еще в октябре прошлого года. Победителем стало ООО "Специализированные Энергетические Технологии", а общая стоимость проекта составила 462 тысячи гривен.

За рубежом люди устанавливают солнечные панели у себя в домах. Например, семья Пола и Линн из Ричмонда установила солнечные панели на крыше, что помогло значительно уменьшить расходы на электроэнергию. Кроме экономии, система предотвратила выброс более 70 000 килограммов углерода, способствуя сохранению окружающей среды.