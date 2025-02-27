Вчені знайшли спосіб здешевити сонячні панелі й він справді вражає

Сонячні панелі є популярним джерелом відновлювальної енергії. Проте виробництво пристроїв потребує значної кількості ресурсів, що робить пристрої дорогими.

Американська компанія PV Circonomy створила автоматизовану технологію, котра може суттєво здешевити панелі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Яким чином здешевлюватимуть панелі

Каліфорнійська фірма створила спеціальну автоматизовану систему, яка розбирає панелі на частини та очищає їх. Такі матеріали, як скло та пластик, можна використати знову.

Головна частина системи PV Circulator – це машина потужністю 60 кіловатів, яка може обробляти одну панель за хвилину і до 10 000 тонн панелей на рік. Вона працює майже без людей: камера й штучний інтелект розпізнають панелі, знімають алюмінієві рами, коробки з проводами, а потім спеціальний повітряний потік дбайливо розділяє всі матеріали – скло, пластик і кремній.



Сонячні панелі можуть стати дешевшими / Фото Pexels

Є ще один апарат, який переробляє скло з панелей, щоб його можна було додавати в цемент при виробництві бетону.

А ще компанія знайшла спосіб переробляти пластик EVA, який є у сонячних панелях й у взутті. Раніше цього зробити було неможливо. Тепер цей пластик можна перетворити на новий полімер і використовувати знову.