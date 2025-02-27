Американская компания PV Circonomy создала автоматизированную технологию, которая может существенно удешевить панели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как удешевлять панели

Калифорнийская фирма создала специальную автоматизированную систему, которая разбирает панели на части и очищает их. Такие материалы, как стекло и пластик, можно использовать снова.

Главная часть системы PV Circulator– это машина мощностью 60 киловатт., которая может обрабатывать одну панель в минуту и до 10 000 тонн панелей в год. Она работает почти без людей: камера и искусственный интеллект распознают панели., снимают алюминиевые рамы, коробки с проводами, а затем специальный воздушный поток бережно разделяет все материалы– стекло, пластик и кремний.



Солнечные панели могут стать дешевле / Фото Pexels

Есть еще один аппарат, который перерабатывает стекло из панелей, чтобы его можно было добавлять в цемент при производстве бетона.

А еще компания нашла способ перерабатывать пластик EVA, который есть в солнечных панелях и в обуви. Раньше этого сделать было невозможно. Теперь этот пластик можно превратить в новый полимер и использовать снова.