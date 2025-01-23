США перетворили екологічну проблему на джерело чистої енергії: як їм це вдалося

Американська компанія WTE спеціалізується на переробці твердих побутових відходів, які здебільшого спалюють для отримання енергії. Технологія, що використовується, дозволяє перетворювати сміття на відновлюване джерело енергії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ecoticias. Завод Covanta Michigan Waste-to-Energy виробляє 68 мегаватів електроенергії, постачаючи чисту енергію приблизно до 800 000 будинків.

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Як у США отримують енергію з сміття

Утилізація відходів залишається однією з ключових екологічних проблем сучасності. Однак у США працюють заводи, що перетворюють сміття на джерело енергії.

Зокрема, підприємства Covanta у Сполучених Штатах щороку переробляють сотні тисяч тонн відходів, генеруючи електроенергію для будинків і комерційних приміщень. Одним із прикладів цієї інновації є завод Covanta Alexandria, який спалює до 350 000 тонн побутових відходів щороку за високих температур.

Отримана пара використовується для виробництва чистої енергії, якої вистачає для забезпечення приблизно 15 000 домогосподарств протягом року. Такий підхід не лише допомагає утилізувати відходи, а й сприяє зменшенню викидів парникових газів. Завдяки роботі Covanta їхній обсяг скоротився більш ніж на 331 000 метричних тонн, що еквівалентно зникненню 65 000 автомобілів із доріг протягом року.

У США сміття перетворюють на енергію / Фото Unsplash

Крім екологічних переваг, виробництво енергії зі сміття також приносить економічну вигоду. Наприклад, завод Covanta Michigan Waste-to-Energy генерує 68 мегаватів електроенергії, що забезпечує чистою енергією близько 800 000 будинків.

Крім того, підприємства Covanta витягують метали та інші матеріали, придатні для повторного використання. Це зменшує потребу у закупівлі нової сировини та водночас збільшує доходи місцевої влади.

Таким чином, громади можуть перетворити сміття на можливість стимулювати економічний розвиток і розв'язувати екологічні проблеми.