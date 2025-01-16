У США створили нових роботизованих бджіл, які здатні запилювати рослини і не тільки

Американські вчені створили роботизованих бджіл, які здатні роїтися у механічних вуликах. Основним завданням цих роботів є запилення рослин.

Науковці Массачусетського університету вдосконалили попередні версії роботів-бджіл. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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На що здатні роботизовані бджоли

Нові роботизовані бджоли можуть у 100 разів довше зависати у повітрі. Також ці комахи можуть переносити крихітні датчики або батареї, що робить можливими вильоти за межі лабораторії на швидкості до 35 сантиметрів на секунду.

Дослідники кажуть, що розвиток напрямку штучного запилення може бути доволі перспективним, адже це дасть змогу вирощувати фрукти та овочі в багаторівневих сховищах, збільшувати врожайність і одночасно зменшуючи вплив сільського господарства на навколишнє середовище.

Як виглядали попередні версії роботизованих бджіл: дивіться відео

Вчені полегшили робобджіл, зменшивши крила, що дозволило обладнати їх більшою кількістю електроніки. Ці роботи довговічні, здатні здійснювати різні маневри та працювати автономно. Та все ж розробники кажуть, що поки що роботизовані бджоли поступаються живим комахам.

Зараз роботизована бджола здатна літати 17 хвилин, проте вчені мають намір збільшити цей показник у 10 разів.